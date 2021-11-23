Цены будут повышать параллельно с аналогичными процессами в общественном транспорте, которые запланировали на весну.

В Киеве вместе со ростом стоимости проезда в общественном транспорте вырастут и тарифы в такси.

Об этом в эфире телеканала "Киев" заявил председатель профсоюза таксистов столицы Валентин Голубев.

По его словам, сейчас километр поездки на такси стоит около шести гривень. По новому тарифу стоимость вырастет до 10 гривень для машин эконом-класса. В среднем одна поездка на 10 километров повысится в цене сразу на 40 гривень.

"Есть такое понятие как базовая цена, и эта базовая цена должна подняться примерно на 40%, для того, чтобы на сегодняшний день обеспечить водителю комфортный заработок и условия, а также для того, чтобы он мог поддерживать свое авто в хорошем состоянии... Повышение уровня комфорта в такси начнется тогда, когда мы сядем за стол переговоров с такими компаниями как Uber, Bolt, Uklon, и напишем нормальный законопроект. Потому что все что предлагалось раньше, было не совсем то что нужно. Обеспечить безопасность пассажиру - самая главная наша задача", - говорит Голубев.

Читайте такжеСтало известно, какие именно маршрутки Киева могут повысить стоимость проезда до 20 гривеньОн добавил, что цены могут вырасти и раньше, если подорожает топливо.

"На сегодняшний день цена на газ доходит до 20 гривень. Сейчас обычный таксист тратит 3-4 тысячи гривень только на топливо", – говорит председатель профсоюза.

Повышение проезда в Киеве: что случилось

Как сообщал УНИАН, 16 ноября на сайте киевской власти появилась информация о повышении с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте.

Сообщалось, что одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 гривень в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 гривень.

Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 гривень - 15 гривень при покупке 50 поездок, 20 гривень - при покупке 1-9 поездок.

17 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко уверяет, что с 1 января 2022 года стоимость проезда в столичных маршрутках останется неизменной.

Автор: Юрий Годован