Сервис безналичной оплаты парковки снова работает в приложении "Киев Цифровой".

16 мая 2022 года по решению Киевсовета возобновилась оплата парковки в городе.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Сервис безналичной оплаты парковки снова работает в приложении "Киев Цифровой".

Как и раньше, парковка платная только в будни с 8:00 до 22:00. В остальное время в будни и целый день в субботу и воскресенье парковка бесплатная.

Также там пошагово напомнили, как оплачивать парковку в "Киев Цифровой":

Выберите "Сервисы водителя" - "Почасовая парковка".

Выберите номер автомобиля из перечня или укажите его.

Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении.

Нажмите "Начать парковку". Начнется отсчет времени.

Нажмите "Завершить парковку", как только автомобиль покинет паркинг.

Если разрешить оповещение, можно получать ежечасные напоминания об активной парковке. В приложении также можно установить время для автоматического завершения парковки. В противном случае парковка завершается автоматически в 22:00, когда парковка на муниципальных паркингах становится бесплатной.

В "Киев Цифровой" оплата начисляется, пока длится парковка в приложении, независимо от местонахождения автомобиля. В приложении действует накопительная система оплаты. Оплата списывается за каждые 100 грн. Если сумма меньше, она списывается 1 числа следующего месяца. Оплачивать сервис можно с банковской карты, Apple Pay или Google Pay.

За безопасностью парковочного пространства будут следить инспекторы по парковке. Во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей, поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги, которые также поступают в приложении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве ввели в работу виртуальную карту АЗС. Теперь каждый может ознакомиться с работающими заправочными станциями.