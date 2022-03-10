Теперь в режиме online можно отследить, где работают заправки.

В Киеве ввели в работу виртуальную карту АЗС. Теперь каждый, перейдя по ссылке, может ознакомиться с работающими заправными станциями.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации (CDTO) Киева, заместитель Виталия Кличко Петр Оленич в своем Telegram-аккаунте.

Также на карте видео, какое топливо есть заправках в данный момент. Местная власть надеется таким образом облегчить водителям поиск места заправки. Тем более, в период военного положения и постоянных обстрелов столицы АЗС часто закрываются или меняют режим работы. Карта будет постоянно обновляться и дополняться актуальной информацией.

Напомним, на Донетчине россияне перебили газопровод высокого давления, образовался пожар.

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