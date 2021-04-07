Коммунальный транспорт столицы сейчас работает по обычному графику, и пока в том же количестве, заверяет мэр.

В Киеве во время локдауна график движения общественного транспорта могут корректировать в зависимости от пассажиропотока.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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«Много было спекуляций относительно количества транспорта. Мол - не хватало (в первые два рабочих дня с начала локдауна - УНИАН). Подчеркиваю, коммунальный транспорт работает по обычному графику, и пока - в том же количестве», - сказал он.

Так, по словам мэра, в понедельник по спецпропускам наземным коммунальным транспортом воспользовались 200 тыс. пассажиров, метро - почти 152 тыс. человек; во вторник - 300 тыс. пассажиров воспользовались наземным транспортом и почти 210,5 тыс. поездок зафиксировали в метро.

«Мы постоянно мониторим ситуацию. И в случае необходимости будем корректировать график движения и количество транспорта в зависимости от пассажиропотока. Поскольку заполненность подвижного состава сейчас в разы меньше, в том числе временно может измениться и расписание движения поездов метрополитена», - заявил Кличко.

Он сообщил, что на сегодня департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже почти 500 тыс. спецпропусков на проезд в общественном транспорте столицы.

По его словам, пропуска, в частности, выдали:

учреждениям здравоохранения и фармацевтики - 152 тыс.;

сфере промышленности (предприятиям по производству и реализации продуктов питания, оборонной отрасли, машиностроения) - 104 тыс.;

центральным органам исполнительной власти, государственным и коммунальным учреждениям и организациям - 81 тыс.;

военнослужащим, спасателям, правоохранителям, органам судебной системы - 72 тыс.;

предприятиям жилищно-коммунального хозяйства - 46 тыс.;

работникам СМИ- 4,7 тыс.;

заведениям культуры, религиозной и ритуальной сферы - 2,7 тыс.

«Мы не можем выдать такие спецбилеты всем желающим. Иначе зачем мы тогда вводили строгие ограничения? Вы видели, сколько людей в понедельник пытались попасть в транспорт! Это все работники критически важных предприятий? У нас локдаун, а люди продолжают вести себя так, будто все прекрасно и никакой пандемии нет», - добавил Кличко.

Локдаун в Киеве

С 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации введен жесткий локдаун, в частности проезд в общественном транспорте осуществляется по спецпропускам.

Общественный транспорт работает исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

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Автор: Инна Андалицкая