Благодаря демпферному отбойнику, возможность травмирования водителя и пассажиров авто при столкновении сводится к минимуму.

В Киеве установили первое в столице амортизационное устройство "демпферной системы".

Отбойник установлен на улице Луговой. Об этом сообщает ЦТС.

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Это современное средство пассивной безопасности, которое устанавливается на наиболее опасных участках дорог.

"Во время лобового столкновения демпферная система поглощает энергию удара путем постепенной деформации внутренних элементов, которые приводят в действие внешние балки, складывая их телескопически. Самое главное, что демпфер не прошивает машину насквозь", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что этим оно принципиально отличается от других видов ограждения, поскольку позволяет уменьшить, а то и исключить травмирование участников дорожного движения во время столкновения.

"Возможность травмирования водителя и пассажиров при столкновении сводится к минимуму. При боковых наездах система функционирует, как стандартное дорожное барьерное ограждение", - добавили в КГГА.

Система видеофиксации нарушений ПДД в Украине

С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилось в шесть раз.

За 100 дней работы камер автофиксации патрульные подписали 833 тысяч 949 постановлений о превышении скорости, по которым водителями уплачены штрафы в 645 тысяч 526 случаях, то есть уровень добровольной уплаты штрафов достиг 77%.

С 19 ноября система автофиксации начала регистрировать нарушения правил дорожного движения, совершенные иностранными гражданами, которые въехали на своих авто на территорию Украины, и гражданами Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации.

В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока выносится решение о запрете иностранцам въезда в нашу страну.

В случае, если владелец авто на иностранных номерах, который является гражданином Украины, откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

По состоянию на 2 декабря сообщалось, что за две недели 70 иностранцев получили постановления о штрафах.

8 декабря 2020 года в Киеве начала работу камера автоматической фиксации нарушений ПДД, которая регистрирует движение по полосе общественного транспорта.

17 декабря 2020 года в Украине запустили еще одну систему фиксации видеонаблюдения на трассе. Система запущена в Борисполе.

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Автор: УНИАН