Киевский вокзал / фото УНИАН
В Киеве из-за аварийного отключения напряжения в электросети поезда отправляются с задержкой почти в час.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Так, с опозданием отправляются следующие поезда:
- №10 Киев - Мариуполь (+57 мин);
- №228 Киев - Бердянск (+50 мин);
- №12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин);
- №44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин);
- №81 Киев - Ужгород (+32 мин);
- №116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин);
- №49 Киев - Трускавец (+15 мин).
"Укрзализныця просит прощения за временные неудобства и приложит максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика", - говорится в сообщении.
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