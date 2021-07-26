Киевский вокзал / фото УНИАН

В Киеве из-за аварийного отключения напряжения в электросети поезда отправляются с задержкой почти в час.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Так, с опозданием отправляются следующие поезда:

  • №10 Киев - Мариуполь (+57 мин);
  • №228 Киев - Бердянск (+50 мин);
  • №12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин);
  • №44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин);
  • №81 Киев - Ужгород (+32 мин);
  • №116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин);
  • №49 Киев - Трускавец (+15 мин).

"Укрзализныця просит прощения за временные неудобства и приложит максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика", - говорится в сообщении.

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Автор: Денис Прядко