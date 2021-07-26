Причина задержки поездов - аварийное отключение напряжения в электросети.

В Киеве из-за аварийного отключения напряжения в электросети поезда отправляются с задержкой почти в час.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Так, с опозданием отправляются следующие поезда:

№10 Киев - Мариуполь (+57 мин);

№228 Киев - Бердянск (+50 мин);

№12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин);

№44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин);

№81 Киев - Ужгород (+32 мин);

№116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин);

№49 Киев - Трускавец (+15 мин).

"Укрзализныця просит прощения за временные неудобства и приложит максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика", - говорится в сообщении.

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Автор: Денис Прядко