6 октября в Киеве выпало рекордное количество дождя.

В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков в Киеве. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, 6 октября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 30,6 мм", - сообщают синоптики.

Это, по их данным, на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 года для этой даты, когда выпало 17,2 мм осадков.

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В конце сентября в Киеве зафиксировали сразу три температурных рекорда. Например, минимальная температура 27 сентября оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,3°С.

Также средняя суточная температура воздуха 28 сентября достигла наивысшего значения для этой даты, +23,1°С. Это превысило предыдущий рекорд, установленный в 1927 году, на 2,0°С, а также превзошло климатическую норму на 9,9°С.

Всего в сентябре в Киеве было установлено 11 температурных рекордов. По данным синоптиков, первый осенний месяц этого года оказался самым теплым с 19 века. Холоднее всего было 19 числа, когда минимальная температура под утро снизилась до +10,4°С, а теплее всего - 1 сентября, когда воздух прогрелся до жарких +33,0°С.

В то же время осадков в сентябре 2024 года выпало очень мало - всего 36% от нормы.

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