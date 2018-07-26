В сети появилось видео, как киевлянин переплывает на лодке тоннель на Дорогожичах

Из-за ливня тоннель возле станции метро "Дорогожичи" затопило водой, из-за чего там не могли проехать автомобили.

В результате сильного ливня автомобильный тоннель возле станции метро "Дорогожичи" затопило водой, из-за чего там не могли проехать автомобили.

Однако один киевлянин не растерялся и решил переплыть тоннель на надувной лодке. Видео заплыва опубликовала в Facebook жительница Киева Анна Тесленко.

"Никогда не сдавайся! Как мой прекрасный сосед", - подписала видео Тесленко.

В конце видео к оператору, который снимал "переправу", подошел полицейский и попросил прекратить плавание на лодке по дороге.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в результате ливня в Киеве были затоплены десятки улиц, из-за чего образовались огромные пробки.