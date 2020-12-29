Ряд транспортных компаний, которые занимаются перевозками в режиме маршрутного такси сообщили, что в течение первого квартала рассматривают вопрос о повышении стоимости проезда.

В Киеве в первом квартале следующего года не будет повышаться стоимость проезда в общественном городском транспорте.

Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

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«В первом квартале (2021 года - УНИАН) я не ожидаю повышения стоимости проезда для общественного транспорта ... в том бюджете, который Киевсовет принял на 2021 год, у нас на первый квартал заложена определенная компенсация для двух перевозчиков – это «Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен», которая позволяет пока не говорить о повышении тарифа. Вместе с тем, экономические предпосылки также для этого есть», - заявил он.

В то же время, Бондаренко отметил, что ряд транспортных компаний, которые занимаются перевозками в режиме маршрутного такси сообщили, что в течение первого квартала рассматривают вопрос о повышении стоимости проезда.

«Это решение еще не принято, вместе с тем звучат разные цифры - от 10 до 12 грн. Объясняется со стороны перевозчиков это довольно просто - есть реальное уменьшение пассажиропотока на маршрутах. Вторая история - в январе увеличивается минимальная заработная плата, это будет отражаться на стоимости проезда. Однако в январе мы точно такого повышения еще не ожидаем», - подчеркнул он.

Что этому предшествовало

24 декабря Киевский городской совет утвердил бюджет столицы на 2021 год с объемом доходов 60,5 млрд грн, расходов - около 58 млрд грн.

За главную смету столицы на следующий год с такими показателями проголосовали 74 из 117 депутатов, 40 депутатов - воздержались, не голосовали два и один - «против».

Локдаун и подорожание

20 мая 2020 Кабинет министров утвердил график запуска общественного транспорта в Украине.

20 мая 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что после возобновления работы транспорта не произойдет повышения цен на проезд.

В октябре 2020 года сообщалось, что власти Киева рассматривают возможность повышения стоимости проезда в городском транспорте в следующем году.

15 декабря 2020 года появилась информация о том, что после завершения усиленных карантинных ограничений, которые продлятся с 8 по 24 января, в Киеве могут подняться цены на маршрутные такси, в зависимости от сложности маршрута цена увеличится до 10-12-15 гривень.

22 декабря 2020 года СМИ писали о том, что в Украине проезд в городских маршрутках и автобусах снова будет дорожать. Повышение стоимости проезда будет касаться общественного транспорта не только в столице, но и по всей Украине.

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Автор: Константин Гончаров