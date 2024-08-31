Кличко заверил, что работы продолжаются в круглосуточном режиме, чтобы в ближайшие недели восстановить движение поездов.

В ночь с 30 на 31 августа по обновленному участку между станциями метро "Лыбедская" - "Демеевская" прошел первый пробный поезд. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В его составе также - специальный вагон, который проверяет новое путевое полотно, в частности по соблюдению надлежащей ширины колеи, отступлений и возможной просадки. Проверяет и тестирует пробный поезд и системы безопасности движения на разных скоростях", - написал он.

По его словам, для запуска первого пробного поезда осуществили комплекс подготовительных работ с соединением конструкций действующего тоннеля с новой частью тоннеля, и участков, которые усилили.

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"В частности, проложили все необходимые кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи. Осуществили монтаж и подключение контактного рельса, через который идет питание для движения поездов. Монтаж и настройка систем безопасности движения поездов. В дальнейшем в ночное время будут тщательно проверять инженерные и системы безопасности перед полноценным восстановлением движения поездов с пассажирами", - добавил мэр.

Кличко заверил, что работы продолжаются в круглосуточном режиме, чтобы в ближайшие недели восстановить движение поездов.

Ремонт на синей ветке метро

Восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" - на завершающем этапе. Работы продолжаются, чтобы в ближайшие недели возобновить движение поездов. Об этом заявил городской глава Киева Виталий Кличко.

По его словам, специалисты построили новый участок тоннеля длиной 27 метров. Также усилили участки, прилегающие к нему с обеих сторон (общей длиной более 50 метров).

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