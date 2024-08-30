Мэр Киева подчеркнул, что внутри тоннеля завершены все строительно-монтажные работы.

Восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" - на завершающем этапе. Работы продолжаются, чтобы в ближайшие недели восстановить движение поездов. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, специалисты построили новый участок тоннеля длиной 27 метров. Также усилили участки, прилегающие к нему с обеих сторон (общей длиной более 50 метров).

Кличко подчеркнул, что внутри тоннеля завершены все строительно-монтажные работы.

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"Следующий этап - запуск пробного поезда, уже в ближайшие ночи. Перед этим проверили габариты тоннеля на перегоне между станциями специальной габаритной рамой. И они соответствуют установленным нормам. В составе первого пробного поезда будет специальный вагон, который будет проверять новое путевое полотно. Также поезд начнет проверку и тестирование систем безопасности движения на разных скоростях", - проинформировал мэр.

В дальнейшем, как объяснил Кличко, в ночное время специалисты тщательно проверят все инженерные и системы безопасности перед полноценным восстановлением движения поездов с пассажирами.

"Работы продолжаются в круглосуточном режиме, чтобы в ближайшие недели восстановить движение поездов", - отметил городской голова столицы.

Ремонт киевского метро - что известно

Как сообщал УНИАН, из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле движение между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" с 9 декабря 2023 года было приостановлено.

В январе депутат Киевского городского совета, член временной контрольной комиссии по аварийной ситуации на метрополитене Тарас Козак заявил, что возобновление эксплуатации тоннеля метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" планируется на начало июня. Однако в конце апреля в Киевской городской государственной администрации заявили, что возобновить движение поездов по "синей" линии метро планируют до конца лета 2024 года.

В КГГА также напомнили, что по предварительным выводам экспертов, деформация тоннеля произошла из-за некачественных проектных решений и строительно-монтажных работ.

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