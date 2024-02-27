За нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрен штраф и временное его задержание.

Жителей Киева предупредили о рейдах инспекции по парковке и объяснили, за что будут эвакуировать автомобили, говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что инспекторы по парковке Департамента территориального контроля города Киева ежедневно обследуют дороги относительно нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.

"Особое внимание – на локациях с велодорожками и велосипедными полосами, ведь речь идет о безопасности дорожного движения велосипедистов", – отметили в КГГА.

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Городские власти напомнили, что за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрен штраф и временное задержание транспортного средства (согласно ст. 265-4 кодекса Украины об административных правонарушениях).

"Город призывает водителей соблюдать требования законодательства и правил дорожного движения. В случае нарушения – припаркованные на велополосах автомобили будут эвакуировать", – говорится в сообщении.

Парковка в Киеве

Как сообщал УНИАН, с 24 июля парковка в Киеве снова стала платной, в связи с чем возобновляется оплата через "Киев Цифровой".

Однако в феврале 2024 года в АМКУ заявили, что суд подтвердил отмену распоряжения КГГА, которым утверждены тарифы на платную парковку в Киеве. В связи с этим с 21 февраля плату за парковку в Киеве взимать не могут.

Речь идет о тарифах коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств, в частности, 35 грн в час в первой зоне (25 и 5 грн – во второй и третьей соответственно).

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