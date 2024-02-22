Суд признал незаконным распоряжение Киевской городской военной администрации об установлении тарифов.

Шестой апелляционный админсуд Киева подтвердил решение Окружного админсуда о признании противоправным и отмене распоряжения КГВА, которым утверждены тарифы на платную парковку в Киеве. В связи с этим с 21 февраля плату за парковку в Киеве взимать не могут. Об этом сообщил в Facebook председатель Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

"Решение суда вступило в законную силу... Ждем действительно новые и обоснованные тарифы от киевских властей", – отметил представитель АМКУ.

Он пояснил, что Апелляционный суд подтвердил, что распоряжение Киевской городской военной администрации №735 от 7 ноября 2022 года об установлении тарифов является незаконным.

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Речь идет о тарифах КП "Киевтранспарксервис" на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств, в частности, 35 грн в час в первой зоне (25 и 5 грн – во второй и третьей соответственно).

Хмельницкий напомнил, что 13 октября 2023 года временная админколлегия АМКУ установила, что цены на парковку в Киеве в завышены. Штраф за два повторных нарушения "Киевтранспарксервисом" конкурентного законодательства составил 6,6 млн грн.

Коллегия признала, что КП, которое рассчитало цену на услуги парковки в столице аж в 35 грн в час, воспользовалось своим монопольным положением, а Киевская городская военная администрация это нарушение "легитимизировала". По результатам рассмотрения, АМКУ оштрафовал КП "Киевтранспарксервис" на 3,3 млн гривен и обязал коммунальщиков и КГВА прекратить правонарушения.

В АМКУ отметили, что это не первое нарушение коммунальщиков, установленное на указанном рынке. Ранее регулятор установил, что предприятие требовало у победителей электронных аукционов за право размещения/обустройства парковочных площадок оплатить дополнительный платеж и взимало штрафы за отказ от заключения договора или подписания актов приемки-передач. В связи с этим в июле 2021 года на КП получило штраф в размере 2,6 млн грн.

Транспорт Киева

С 24 июля парковка в столице снова стала платной, в связи с чем возобновляется оплата через "Киев цифровой". Оплачивать парковку необходимо лишь в будни с 8:00 до 22:00.

В то же время в столице наблюдаются проблемы с инфраструктурой метрополитена. Синяя ветка метро Киева может столкнуться с затоплением сразу на нескольких участках, кроме того, что 9 декабря движение поездов на отрезке между "Лыбедской" и "Демеевской" полностью остановили из-за подтопления тоннеля.

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