В Киев ограничили въезд фур для борьбы с заторами (видео)

Грузовики не пустят в столицу только в утренние и вечерние часы пик.

В Киеве ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город с целью избежать пробок на дорогах.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантинных ограничений и до полного восстановления работы общественного транспорта", - объяснили в КГГА.

Ограничение устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе.

Ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала: