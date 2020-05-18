В Киев ограничили въезд фур для борьбы с заторами (видео)
11:03, 18 мая 2020Транспорт
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Грузовики не пустят в столицу только в утренние и вечерние часы пик.
Теперь фуры не смогут попасть в столицу утром и вечером / фото УНИАН
В Киеве ограничили въезд крупногабаритного транспорта в город с целью избежать пробок на дорогах.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантинных ограничений и до полного восстановления работы общественного транспорта", - объяснили в КГГА.
Ограничение устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе.
Ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.
Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:
В столице ограничат въезд крупногабаритного транспорта
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