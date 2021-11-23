В мэрии назвали сообщение о закрытии моста "намеренной манипуляцией".

Информация о перекрытии на два месяца, начиная с 29 ноября, столичного моста имени Патона не соответствует действительности и является манипуляцией.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник на своей странице в Facebook, реагируя на распространенную в соцсети соответствующую информацию.

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По его словам, учитывая аварийное состояние сооружения, с 2020 года ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение по крайним правым полосам в обоих направлениях. Он напомнил, что это сделано для уменьшения нагрузки на сооружение, и именно в таком режиме мост продолжает работать.

"Сегодня продолжается процедура закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. А. Патона. После определения победителя начнутся работы по изготовлению проектно-сметной документации. Речь о перекрытии движения на мосту вообще не идет! И подобная информация является намеренной манипуляцией", - подчеркнул Поворозник.

Сегодня депутат Харьковского облсовета Юлия Ковалевская на своей странице в Facebook сообщила, что в ближайшее время мэрия Киева перекроет мост имени Патона для срочных ремонтных работ.

В частности она отметила, что "мост реально может разрушиться в любой момент, похоронив сотни людей".

"Городу давно нужен капитальный ремонт. Мэрия собирается "организовать комфортный объезд" (после велосипедных дорожек и разметки по центру города – я уже его боюсь), который позволит киевлянам без проблем пересекать Днепр, несмотря на перекрытие моста Патона. Для этого предлагается воспользоваться двумя соседними мостами".

Ремонт моста Патона:

Вопрос состояния моста Патона обсуждался в соцсетях, в частности, после публикации в 2018 году одним из журналистов фотографии опоры моста, от которой отпали элементы облицовки, обнажив железобетонную основу конструкции.

"Мост Патона – устал", - подписал фото журналист.

Несмотря на резонанс, городские власти Киева выделили 4 млн грн на обследование состояния моста с целью его дальнейшей реконструкции.

В КГГА отметили, что из-за длительной эксплуатации на металлоконструкциях и металлических поперечных балках моста происходят необратимые процессы коррозионных повреждений, из-за чего объект нуждается в капитальном ремонте.

В КГГА заявляли, что во время визуального и технического осмотра моста Патона 6 и 13 ноября специалисты не обнаружили новых процессов разрушения его конструкций.

22 октября 2018 года Кличко заявил, что власти планируют в 2019 году начать капитальный ремонт моста Метро и моста Патона.

В июле 2019 года в "Киевавтодоре" заявили, что город начнет реконструкцию моста Патона, как только получит разрешение Министерства культуры. Такое разрешение требуется, поскольку мост находится под охраной государства как памятник архитектуры и градостроительства местного значения.

Автор: Инна Андалицкая