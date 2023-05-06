Теперь после приезда к самолету, пассажиры выходят из автобуса в специальную отапливаемую галерею, а дальше в комфортных условиях проходят по телетрапу в самолет.

Главный аэропорт Исландии Кеплавик внедрил уникальный способ посадки пассажиров в самолет, объединив телетрап и автобус.

Как сообщает Avianews, аэропорт Рейкьявика поставил четыре телетрапа с галереями на удаленных стоянках, которые не присоединены к терминалу. Такое решение было принято для того, чтобы уменьшить время пребывания пассажиров на открытом пространстве.

Как отметили в аэропорту, в условиях сурового климата Исландии посадка в самолет с использованием только автобуса довольно сложна для пассажиров. Дело в том, что им нужно сначала выйти на открытое пространство, чтобы сесть в автобус, проехать несколько сотен метров и снова выйти на открытое пространство, чтобы попасть в салон самолета.

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Теперь после приезда к самолету пассажиры выходят из автобуса в специальную отапливаемую галерею, а дальше в комфортных условиях проходят по телетрапу в самолет.

Новшества в аэропортах

25 апреля 2023 года стало известно о том, что впервые в мире в аэропорту Хельсинки будет открыт магазин подержанных вещей. Сообщалось, что секонд-хенд разместится в терминале и будет специализироваться на брендовой одежде.

В январе 2020 года в аэропорту Хельсинки появились туалеты для домашних животных. Туалеты разработаны с учетом потребностей собак, но могут использоваться другими домашними животными. В компании отмечают, что подобные локации пока не стали привычным явлением в аэропортах Северной Европы, в отличие от США.

В сентябре 2020 года сообщалось, что в аэропорту Хельсинки собаки будут выявлять инфицированных COVID-19 пассажиров.

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