В аэропорту Хельсинки появились туалеты для домашних животных (фото)

Ежегодно через аэропорт проходят порядка 10 тысяч собак.

В аэропорту столицы Финляндии появились два туалета для домашних животных.

Об этом сообщается на сайте Finavia - оператора аэропортов Финляндии.

Отмечается, что ежегодно через аэропорт Хельсинки путешествуют более 10 тысяч собак. Установка двух специальных зон для домашних животных должна сделать перелет с ними удобнее. Туалеты разместили у главного входа в терминал №2 и в нешенгенской зоне. Туалеты спроектированы с учетом потребностей собак, но ими могут пользоваться и другие домашние животные.

В компании отмечают, что подобные локации пока не стали обычным явлением в аэропортах Северной Европы, в отличие от США.

Новые туалеты в аэропорту Хельсинки имеют площадь в пару квадратных метров, построены на возвышенности с искусственным покрытием. Эта зона отделена от территории, где проходят другие пассажиры.

Для поддержания чистоты туалеты для животных регулярно чистят. Пассажирам, имеющим аллергию на собак, советуют не беспокоиться.

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