Секонд-хенд разместится в терминале и будет специализироваться на брендовой одежде.

Впервые в мире в аэропорту Хельсинки будет открыт магазин поношенных вещей.

Как сообщает Avianews.com, финская семейная фирма откроет первый в мире секонд-хенд, который разместится в терминале.

Под вывеской Relove в зоне выходов на посадку появятся секонд-хенд и кафе, в котором можно будет заказать веганские и безглютеновые продукты.

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Сообщается, что в магазине акцент будет сделан на высококачественную премиальную и дизайнерскую одежду и аксессуары.

На сайте Relove можно увидеть, что в ассортименте магазинов есть вещи разных ценовых диапазонов: джинсы за 25 евро, дамские сумочки за 450 евро, ботинки за 700 евро.

Открытие секонд-хенда в аэропорту Хельсинки запланировано на осень 2023 года.

Аэропорт Хельсинки и его инновации

В январе 2020 года в аэропорту Хельсинки появились туалеты для домашних животных.

В сентябре 2020 года сообщалось о том, что в аэропорту Хельсинки собаки будут выявлять инфицированных COVID-19 пассажиров.

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