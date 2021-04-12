Харьковский аэропорт Ярославского сообщил о приросте пассажиропотока и напомнил об отпускном периоде.

Впервые за пандемический год аэропорт «Харьков» продемонстрировал рост пассажиропотока — сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта «New Systems AM», входящая в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского.

«Впервые за время карантинных ограничений мы фиксируем рост. Международными рейсами воспользовались 48,6 тысячи пассажиров, что на 6% больше, чем в марте 2020 года, когда показатель составлял 45,8 тысячи», — сообщили в аэропорту по итогам марта текущего года.

Такой результат здесь связывают с постепенным снятием ограничений на путешествия в разных странах мира. Ранее аэропорт анонсировал расширение полетной программы с марта. С начала весны авиакомпании SkyUp Airlines, Wizz Air и Ryanair возобновили перелеты по 18 направлениям. Как следствие, возросло количество рейсов: в марте 2021 года аэропорт Ярославского обслужил 285 вылетов, что на 12% больше, чем в марте минувшего года.

Самыми популярными направлениями месяца стали Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Киев, Хургада и Берлин.

«Всё больше стран открывают свои границы для туристов и смягчают ограничения. На майские праздники для пассажиров харьковского аэропорта доступны курортные направления: уже открыты продажи билетов на регулярные рейсы в Батуми, Тбилиси (Грузия), Стамбул (Турция), Ларнаку (Кипр). Запланированы чартерные рейсы в Анталию, Бодрум, Даламан, Невшехир (Турция), Тиват (Черногория), Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет)», — сообщили в пресс-службе аэропорта Ярославского.

Также из харьковского аэропорту с 31 мая начнутся регулярные авиаперелёты в Тирану (Албания),12 июня откроются рейсы в Варну (Болгария), 10 июля — в Бургас (Болгария) от SkyUp Airlines. Эта авиакомпания планирует также с 27 мая осуществлять регулярные перелёты в Одессу, где стоимость билетов в одну сторону составляет от 605 гривен.

Как напомнили в аэропорту «Харьков», в связи с постоянно изменяющейся эпидемической ситуацией пассажирам при планировании заграничных путешествий нужно обращать внимание на правила посещения нужной страны и правила въезда в Украину.

Международный аэропорт «Харьков» (http://hrk.aero/) – один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2019 года установить исторический рекорд — за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников. По количеству пассажиропотока Международный аэропорт «Харьков» входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году харьковский аэропорт первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Успешный харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешному его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр – здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта «Днепр».

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Автор: Иван Бойко