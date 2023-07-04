Запуск рейсов Киев - Берлин и Киев - Ганновер запланирован на 2024 год.

Чешский частный железнодорожный перевозчик RegioJet планирует запустить два прямых поезда из Украины в Германию.

Такое заявление сделал основатель RegioJet Радим Янчура, отметив при этом, что запуск рейсов Киев - Берлин и Киев - Ганновер запланирован на 2024 год, сообщает Forbes Украина.

"В 2024-м планируем в партнерстве с "Укрзализныцей" запустить рейсы Киев - Берлин, а также Киев - Ганновер через Лейпциг и Дрезден. Наши ожидания по этому проекту очень оптимистичны, поскольку в Германию ездит гораздо больше украинцев, чем в Чехию", - отметил Янчура.

Видео дня

Компания также собирается запустить новый рейс Прага - Чоп и получить возможность заезда собственных поездов на станцию Мостиска-2 во Львовской области.

Также в планах RegioJet электрифицировать участок Чоп - Мукачево, построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.

Поезда в Германию

Поезд Киев - Берлин курсировал до 2012 года. Однако немецкая железная дорога в свое время выставила коммерческие условия, увеличившие стоимость проезда поезда по территории Германии, что сделало маршрут убыточным.

Летом 2022 года немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn в качестве эксперимента запускал проездные билеты на поезда по специальному тарифу всего 9 евро в месяц.

Несмотря на некоторые трудности в начале действия программы, по итогу правительство страны признало ее успешной и решило продолжить внедрять ее варианты в будущем.

В Германии с 1 мая 2023 года наконец начала действовать система единых месячных проездных билетов Deutschlandticket стоимостью 49 евро для пользования общественным транспортом на всей территории страны.

Вас также могут заинтересовать новости: