Ожидается, что в забастовке примут участие около 350 тысяч работников транспорта.

27 марта в Германии началась масштабная забастовка работников транспорта, которую называют самой большой за последние 30 лет.

Как сообщает DW, забастовка проходит по инициативе профсоюза железнодорожного транспорта EVG и профсоюза Verdi. Она продлится сутки и коснется работы транспорта по всей стране.

Ожидается, что в забастовке примут участие около 350 тысяч работников транспорта. Verdi призывает увеличить зарплату работникам на 10,5%, причем не менее чем на 500 евро в месяц. Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12%, но не менее чем на 650 евро в месяц.

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На данный момент железнодорожный концерн Deutsche Bahn также сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей стране. При этом в компании ожидают, что проблемы с движением поездов продолжатся и утром 28 марта.

Не будет курсировать большинство пригородных поездов, поскольку их оператор, компания DB Regio, также присоединилась к забастовке.

Отменены практически все рейсы в аэропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, а также аэропорта Кельн-Бонн.

Аэропорт Берлина при этом продолжает работу, но в аэропорты других городов Германии, где проходят забастовки, самолеты не вылетают.

В семи регионах Германии отменили движение части общественного транспорта. Речь идет о Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии и Северном Рейне - Вестфалии. В регионах действует расписание движения автобусов на случай забастовки.

К забастовке присоединился и оператор автобанов Германии.

Забастовка станет крупнейшей в Германии с 1992 года, подчеркнул глава Verdi Франк Вернеке. Она проходит одновременно с очередным раундом переговоров между профсоюзами и представителями немецких властей, который запланирован на 27-29 марта в Потсдаме.

Забастовки транспортников

35 января 2023 года аэропорт Берлин-Бранденбург отменил все полеты из-за забастовки. Забастовка затронула около 35 тысяч пассажиров.

17 февраля 2023 года сразу семь аэропортов Германии отменили все авиарейсы. Почти 300 тысяч пассажиров пострадали из-за отмены 2340 рейсов. Ассоциация государственных служащих DBB требовала повышения заработной платы на 10,5%, но минимум на 500 евро для примерно 2,5 миллионов служащих.

7 марта 2023 года из-за забастовки во Франции начался транспортный коллапс. Франция столкнулась с уличными протестами и серьезными беспорядками, поскольку транспортники и персонал нефтеперерабатывающих заводов были против плана Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст до 64 лет.

В июне 2022 года персонал немецкой авиакомпании Lufthansa объявил забастовку. Профсоюзы требовали повышения зарплаты на 10% для 20 тысяч рабочих. В аэропортах застряли около 134 тысяч пассажиров.

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