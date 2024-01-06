Экономические трудности Германии связаны не только с энергетикой.

В 2023 году Германия, которая имеет крупнейшую экономику в ЕС, находилась в рецессии на фоне энергетических и проблем с инфраструктурой, спада глобального спроса и отставания в гонке за доминирование электромобилей, пишет Bloomberg.

"Даже если экономика Германии наконец-то снова начнет развиваться в 2024 году, ей будет трудно избавиться от негатива, который стоит за одним из самых слабых годовых показателей за поколение", – заявляет автор.

Указано, что немецкий ЦБ ожидает общий рост лишь на 0,4% в этом году. Это было бы улучшением по сравнению с 2023-м, но все же одним из худших результатов в этом столетии, в сочетании с инфляцией, которая, по мнению чиновников, продлится дольше, чем в других крупных экономиках еврозоны.

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По словам журналистов, промышленные заказы в октябре были близки к самому низкому уровню с середины 2020 года, и экономисты ожидают, что данные за ноябрь покажут рост на 1%, но этого не достаточно, чтобы восстановить ущерб.

"Мы довольно пессимистично смотрим на рост Германии в этом году. Сочетание циклического и структурного давления сейчас разрушает надежду на то, что страна сможет распутать узел и вернуться к предыдущим темпам роста... в обозримом будущем", – заявил главный экономист Deutsche Bank Research Штефан Шнайдер

Автор статьи добавляет, что общее впечатление может указывать на второй квартал сокращения, который условно называют спадом. Более полная информация будет доступна 15 января, когда немецкие официальные лица опубликуют первую национальную оценку валового внутреннего продукта G7 за 2023 год.

Вероятно, будет зафиксировано небольшое ежегодное падение, прогнозируемое Бундесбанком на уровне 0,1%, тогда как Европейская комиссия прогнозировала падение на 0,3%.

"Единственный раз за последние два десятилетия Германия чувствовала себя хуже в 2009 году – когда бушевал мировой финансовый кризис, и затем во время пандемического шока 2020 года", – пишет агентство.

Экономические трудности Германии связаны не только с энергетикой. Остается важным вопрос, как переобучить экономику, чтобы компенсировать годы нехватки инвестиций, поскольку правительство борется с конституционно закрепленным лимитом заимствований. Ситуация также осложняется возможными новыми и продолжительными забастовками на железной дороге, возмущением фермеров из-за отмены субсидий.

Экономика Украины

В Минэкономики заявляли, что украинская экономика в ноябре продолжала расти даже несмотря на то, что в прошлом месяце польские перевозчики блокировали наземные пункты пропуска автомобильных грузов, сообщили в Минэкономики.

По итогам ноября потребительская инфляция в Украине замедлилась до 0,5%. В октябре показатель составлял 0,8%. С ноября прошлого потребительские цены в Украине поднялись на 5,1%. Так что в годовом измерении инфляция также замедлилась.

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