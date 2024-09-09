Одно из последних заявлений Укрзализныци базировалось на том, что по результатам работы в июле предприятие впервые с начала года получит отрицательный финансовый результат. Основной причиной руководитель компании Евгений Лященко назвал ухудшение структуры перевозок грузов, а именно - увеличение объемов перевозок грузов, которые "Укрзализныця" почему-то назвала "убыточными". На самом же деле компания несет убытки из-за безумного роста операционных расходов, говорит гендиректор Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак.

"Монополист заявляет, что "доходы от перевозок железной и марганцевой руды не покрывают расходы на их организацию". Но на уровне объемов перевозок по видам грузов, противоречия в заявлениях УЗ становятся еще более очевидными. Перевозки руды в июле 2024 были наименьшими с начала года, главным образом за счет приостановки или сокращения объемов производства отдельными ГОКами. Если руда для УЗ "убыточна", то финансовый результат УЗ должен был бы улучшиться. Но произошла противоположная ситуация - при снижении перевозок руды "Укрзализныця" стала убыточной. То есть, менеджмент УЗ или намеренно, или из-за своей некомпетентности вводит в заблуждение власть и общественность, ведь переменные расходы УЗ составляют лишь 20% от тарифа. И каждая дополнительная тонна груза приносит УЗ значительную дополнительную прибыль", - пояснил Гусак.

Он также напомнил, что общий объем перевозок "Укрзализныци" за 7 месяцев этого года вырос на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это экспорта позволило увеличить объем производства украинских предприятий, в частности, горно-промышленного комплекса, а соответственно - увеличило доходы "Укрзализныци". За I полугодие 2024 года по сравнению с I полугодием 2023 года они выросли на 8,5 млрд грн, или почти на 20%, что коррелируется с объемами роста перевозок.

Видео дня

"Почему же тогда компания заявляет об угрозе убыточности? Давайте посмотрим на расходную часть. В I полугодии 2024 года по сравнению с I полугодием 2023 года общие операционные расходы "Укрзализныци" выросли более чем на 10 млрд. грн или более 25%. Особенно бросается в глаза просто бешеный рост так называемых "других операционных расходов" - на 2,5 млрд грн или 80%! Создается впечатление, что нынешнее руководство откровенно не хочет контролировать и уменьшать расходы предприятия", - отметил Гусак.

Он высказал предложение к компании обнародовать расходы и дать объяснения менеджменту относительно такого резкого роста.

"Создается впечатление, что в лучшем случае этот рост расходов просто неконтролируемый. В результате такой работы "Укрзализныця" вынуждена искать дополнительные средства и снова говорит о так называемой унификации тарифов, что де-факто является ростом цен на железнодорожные перевозки. Но в нынешних условиях повышение тарифов будет означать остановку производств на какое-то время, а некоторые и вовсе вынуждены будут закрыться. Соответственно, остановятся перевозки. Тогда руководство "Укрзализныци" на практике сможет проверить свои крайне противоречивые утверждения о том, что рост перевозок приводит к убыткам, а уменьшение - к прибыли", - резюмировал эксперт.

Напомним, на днях руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что "Укрзализныця" закончила июль-август с убытком 600-700 млн грн и ожидает небольшой убыток по итогам года, поэтому нуждается в повышении тарифов на грузовые перевозки. Первое полугодие компания, как известно, закончила с прибылью в более чем 3 млрд.

Зато в Европейской Бизнес Ассоциации заявили, что Укрзализныце стоит сосредоточиться не на повышении тарифов, а на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), которые значительно выросли за последний период.