Благодаря системным управленческим изменениям и налаживанию закупочной политики, чистая прибыль Укрзализныци по итогам первого месяца года составила 21 млн грн.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

"Всего в этом году на УЗ планируется получить 1,7 млрд грн чистой прибыли. Полученные средства будут направлены прежде всего на выполнение планов "Большой стройки" на железной дороге", - сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В частности, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируется электрифицировать 100 км маршрутов, обновить 750 км путей, построить 1 500 грузовых вагонов, а также закупить не менее 100 пассажирских вагонов.

Кубраков отметил, что стабилизировать финансовую ситуацию в Укрзализныце, где ситуация по состоянию на первое полугодие 2021 года была критической, было одной из ключевых задач министерства в прошлом году.

По его словам, это удалось сделать благодаря внедрению возможности закупать электроэнергию напрямую у производителя, приведению тарифов на грузовые перевозки к экономически обоснованных, оперативной реакции на запросы рынка.

В Мининфраструктуры напомнили, что УЗ завершила прошлый год с положительным финансовым результатом, в частности прибыль Общества по итогам 2021 года составил почти полмиллиарда гривен, а в январе 2022 года доход вырос в 1,6 раз - до 9,3 млрд грн.

Показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) в январе 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 5 раз - до 2,6 млрд грн.

"Системные реформы дают результаты на ключевых государственных предприятиях отрасли - Укрзализныце, Борисполе, ГП МТП "Южный", которым менее чем за год удалось стабилизировать финансовое состояние", - подытожил Кубраков.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что программа Владимира Зеленского предусматривает запуск масштабной программы обновления парка грузовых вагонов.