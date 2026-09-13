Китайские учёные нашли чрезвычайно богатую золотую жилу в Тихом океане

Перспективы добычи пока остаются под вопросом, поскольку месторождение расположено на километровой глубине.

Китайские ученые обнаружили чрезвычайно перспективное месторождение целого ряда различных полезных ископаемых, среди которых есть богатые залежи золота и серебра. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на китайское государственное телевидение CCTV.

Экспедиция стартовала 10 августа из Шэньчжэня. Исследователи из нескольких китайских научных учреждений отправились в море на судне Xiang Yang Hong 10 – одном из первых крупных океанографических кораблей, спроектированных и построенных в Китае. В целом экспедиция длилась 18 дней и включала семь погружений на значительную глубину.

Впрочем, открытию предшествовало более десятка предварительных исследований. Как рассказывает автор публикации, в ходе этих работ ученые обнаружили десятки высокотемпературных гидротермальных источников на глубинах от 700 до 1500 метров. Температура жидкости, выходящей из морского дна, превышала 315 градусов по Цельсию.

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Дальнейшие исследования позволили команде обнаружить во впадине западной части Тихого океана "новый и очень большой" участок, перспективный для добычи полезных ископаемых. Она расположена в пределах исключительной экономической зоны Китая, хотя точные координаты месторождения не разглашаются.

По данным CCTV, месторождение состоит из трёх массивных конусообразных сульфидных образований. Предварительный лабораторный анализ показал, что руда преимущественно содержит экономически важные минералы – халькопирит, пирит и сфалерит.

Особое внимание ученых привлекла концентрация драгоценных металлов. Содержание золота в отдельных образцах достигает 15,4 грамма на тонну руды, а серебра – 1,27 килограмма на тонну. Средние показатели содержания золота и серебра, по сообщениям китайских государственных СМИ, также оказались значительно выше, чем в месторождениях на суше.

"Обширный участок морского дна представляет чрезвычайно высокую ценность для освоения", – заявил заместитель декана Института океанической инженерии Университета Цинхуа Сун Шицзи, один из руководителей проекта.

Специалисты объясняют, что такие залежи формируются в результате деятельности гидротермальных источников. Чрезвычайно горячая вода, насыщенная металлами, выходит из трещин на дне океана и резко охлаждается при контакте с почти ледяной морской водой. В результате металлы вступают в реакцию с соединениями серы и оседают в виде твердых сульфидных минералов.

В то же время это открытие имеет значение не только для потенциальной добычи ресурсов. По словам Сун Шицзи, в районе активного гидротермального поля существуют уникальные биологические сообщества, приспособленные к жизни в экстремальных условиях. По мнению исследователей, их изучение может помочь лучше понять, как живые организмы выживают в средах с экстремальными температурами и давлением.

Полезные ископаемые

Как писало УНИАН, суд в Бразилии приостановил работу крупнейшего литиевого месторождения Grota do Cirilo и аннулировал экологические разрешения компании Sigma Mineração SA из-за ущерба, наносимого общине Бау. Добыча велась слишком близко к населенному пункту, вызывая постоянный грохот и пыль, что суд признал опасным для людей.

Также мы сообщали, что новые исследования в горах Аппалачи на востоке США выявили 2,3 миллиона метрических тонн лития, что может компенсировать сотни лет импорта. В то же время месторождения разбросаны и мелкие, что затрудняет добычу и создает экологические риски.

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