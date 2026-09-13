Археологи обнаружили античную табличку, к которой 'прикоснулся' древнеримский бог (фото)

Эта находка раскрывает малоизвестный аспект религиозной жизни древних римлян.

На вилле императора Адриана в Тиволи, недалеко от Рима, археологи обнаружили мраморную плиту с надписью, посвященной Суманно – древнеримскому божеству ночной молнии. Находка помогает лучше понять религиозные представления и ритуалы, с помощью которых римляне придавали особый статус местам, пораженным молнией, пишет The Independent.

Плиту обнаружили рядом с амфитеатром виллы. Особое значение находке придает то, что она сохранилась именно там, где её закопали в древности. На мраморе высечена надпись "FVLGVR SVBMANIVM", которую можно перевести как упоминание о молнии Суманна – божества, которому в римской традиции приписывали ночные молнии.

Директор археологических раскопок Фабио Джорджо Кавальеро назвал это открытие чрезвычайно важным. Исследователи связывают захоронение плиты с римским ритуалом освящения места, в которое ударила молния. В древнем Риме такие явления воспринимались не просто как природные явления: территории, пораженные молнией, считались религиозно значимыми, поскольку их коснулось божество.

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Согласно тогдашним обычаям, предметы или материалы, в которые попадала молния, могли собирать и закапывать под землей во время специальных обрядов. По мнению археологов, именно так могли поступить и с обнаруженной мраморной плитой. Ее надпись, кроме того, четко указывает на ночной характер молнии.

В римской религиозной традиции различали молнии, возникавшие днем и связывавшиеся с Юпитером, и ночные, которые приписывали Суманно. Поэтому точность формулировки на плите может свидетельствовать о тщательном соблюдении религиозных правил.

Кавальеро отметил, что открытие может помочь восстановить последовательность событий, приведших к перестройке целой монументальной части виллы. По его словам, находка также открывает новые перспективы для изучения этого участка и роли ритуала "fulgur conditum" – обряда, связанного с захоронением предметов, пораженных молнией.

По словам исследователей, надпись и способ захоронения плиты указывают на то, что молния воспринималась как момент вмешательства божественного в человеческое пространство. Таким образом, обычное место переходило в особую, сакральную сферу.

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