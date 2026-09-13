Канада поможет Украине деньгами после ссоры с США, – FT

Канада стремится наладить дружеские отношения с Европой, и помощь Украине становится хорошим способом это сделать.

На фоне нового эпизода торговой войны с США Канада ведет переговоры с Европейским Союзом о своем участии в финансировании кредита на 90 млрд евро для Украины. Как пишет Financial Times, премьер-министр Канады Марк Карни стремится таким образом укрепить связи с европейскими партнерами и уменьшить зависимость страны от США.

По данным собеседников издания, знакомых с ходом переговоров, Оттава и Брюссель рассчитывают определиться с суммой канадского взноса до начала октябрьского саммита ЕС в Монреале. Канада может стать лишь второй страной за пределами Евросоюза, которая присоединится к этой кредитной программе. Ранее в ней приняла участие Великобритания.

Авторы публикации связывают инициативу Карни с его стремлением создать более тесный альянс демократических и либеральных государств, из списка которых США постепенно выпадают. На этом фоне премьер-министр Канады пытается активнее взаимодействовать с европейскими странами, в частности в вопросе поддержки Украины.

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"Мы благодарны за всю поддержку, которую Канада оказывает Украине, и готовы делать больше вместе", – заявил изданию один из европейских чиновников.

Поддержка Киева для Оттавы уже стала одним из направлений углубления сотрудничества с Европой. Канада ранее выделила 6,5 млрд канадских долларов на военную помощь Украине, а на прошлой неделе Карни и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о "100-летнем партнерстве" между двумя странами.

Потребность в дополнительном финансировании для Украины становится всё более актуальной из-за роста стоимости войны с Россией. По оценкам собеседников издания, Киев в следующем году может столкнуться со значительным дефицитом бюджета.

В то же время канадское правительство рассматривает сотрудничество с ЕС шире, чем просто поддержку Украины. Оттава стремится договориться с Брюсселем о новых экономических и технологических проектах, одновременно пытаясь укрепить свои позиции в торговом противостоянии с США. Канада должна присоединиться к европейской сети суперкомпьютеров для совместной работы в сфере искусственного интеллекта, а также заключить соглашение о цифровой торговле.

Как сообщает автор публикации, после прихода к власти Карни взял курс на диверсификацию международных связей Канады и усиление сотрудничества с так называемыми "средними державами". По его мнению, мировой порядок, ориентированный на США, переживает серьезные изменения. В прошлом месяце торговые переговоры между Оттавой и Вашингтоном завершились провалом, после чего Карни заявил: "Вы находитесь в состоянии войны, когда на вас нападают, а на нас напали".

Параллельно Канада и ЕС работают над углублением отношений в шести сферах, среди которых торговля, безопасность, регулирование, критически важные материалы, энергетика и чистые технологии, либерализация визового режима и финансовые системы.

Впрочем, Брюссель призывает Оттаву не ожидать слишком быстрого оформления особого статуса. Европейские чиновники подчеркивают, что Канада не может получить условия, аналогичные отношениям ЕС с Норвегией или Швейцарией. Один из представителей ЕС призвал "быть реалистичными и прагматичными и корректировать ожидания Канады".

Дополнительной проблемой остается торговля. США исторически принимают около 75% канадского экспорта, а объем двусторонних торговых отношений оценивается примерно в 620 млрд евро. Торговля Канады с Европой значительно меньше – около 130 млрд евро в 2025 году. Поэтому, отмечают источники, Оттава вряд ли быстро откажется от тесных экономических связей с США.

В то же время европейские партнеры ожидают от Канады конкретных шагов навстречу. В частности, Брюссель хотел бы увидеть снижение канадских пошлин на европейскую сталь и алюминий, а также смягчение политики "Покупай канадское" к октябрьскому саммиту в Монреале.

Конфликт Канады с США

Как писал УНИАН, в 2025–2026 годах отношения между Канадой и США существенно ухудшились на фоне политики администрации Дональда Трампа, который неоднократно угрожал Канаде высокими пошлинами, называл ее "51-м штатом" и предлагал добровольную аннексию. Уже в начале 2025 года Трамп ввел новые пошлины на канадские товары, в частности на сталь и алюминий, что спровоцировало соответствующие контрмеры со стороны Оттавы.

Конфликт обострился осенью 2025 года после рекламной кампании с использованием архивных записей Рональда Рейгана: Трамп прекратил торговые переговоры и повысил пошлины на канадский экспорт ещё на 10%, после чего премьер-министр Канады Марк Карни был вынужден извиниться.

Напряженность сохранилась в 2026 году. Трамп выдвигал новые ультиматумы, в частности по поводу сертификации самолетов, угрожая 50-процентными пошлинами, а Канада, в свою очередь, начала искать альтернативных партнеров и сближаться с ЕС. Канадские военные даже разработали концептуальный план действий на случай гипотетического вторжения США – первый такой сценарий за более чем столетие.

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