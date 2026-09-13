NASA продало старые пленки за $218: позже за три из них заплатили миллионы, но почему

Само агентство безуспешно искало эти записи в течение следующих десятилетий.

Немногие охотники за историей заглядывают на распродажи списанного госимущества. Обычно туда приходят за выгодной сделкой – перепродать что-то или разобрать на запчасти, а не найти вещь, у которой окажется непреходящая ценность.

Гэри Джордж был одним из таких завсегдатаев – студент инженерного факультета Университета Ламар, периодически заглядывавший на ликвидационные распродажи возле Космического центра имени Джонсона NASA в Хьюстоне во время своей стажировки там в середине 1970-х годов. То, что он унес с собой в один июньский день 1976 года, включало нечто, значимость чего станет ясна лишь спустя десятилетия, пишет The Times of India.

Джордж заплатил 217,77 доллара (около 9700 гривен) за одну партию из примерно 1150 бобин магнитной ленты, принадлежавшей космическому агентству. В основном это были стандартные вещательные пленки, которые он собирался продать местным телестанциям, а те бы их стерли и использовали повторно.

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Но среди ящиков скрывались три бобины с надписью, которая тогда мало что для него значила: "Внекорабельная деятельность Apollo 11, 20 июля 1969 года". Чтобы понять, почему эти три бобины оказались столь важны, стоит взглянуть на то, как оригинальные кадры лунной прогулки на самом деле попали на телеэкраны по всему миру.

Почему оригинальных кадров было так мало

Когда астронавты Apollo 11 ступили на поверхность Луны, камеры передавали видео в реальном времени на три станции слежения, которые переводили сигнал для распространения по сетям вещания по всему миру.

В документации NASA объясняется, что телевизионный сигнал, доходивший до Хьюстона, уже был преобразован из медленно-сканирующего формата астронавтов, из-за чего транслируемое изображение теряло значительную чёткость по сравнению с необработанным сигналом, видимым на станциях слежения.

И именно эта хьюстонская запись, а не широко растиражированная телевизионная копия, оказалась упакована вместе с покупками Джорджа, оставив ведомство в полном неведении. Годами Джордж не знал, чем владеет, и кассеты чуть не разделили судьбу остальной партии.

Сохранённое случайностью более 40 лет

Его отец увидел надпись на трех бобинах и сказал Джорджу отложить их в сторону, не продавать и не позволять телестанции записать поверх них. Джордж их сохранил, но более сорока лет почти не думал о пленках и ни разу не проигрывал их.

Пленки привлекли новое внимание в начале 2008 года, когда Джордж узнал, что NASA безуспешно ищет свои оригинальные записи внекорабельной деятельности Apollo 11 накануне 40-летия миссии. Джордж впоследствии отдал свои пленки на исследование и оцифровку, и выяснилось, что они содержат современную запись трансляции лунной прогулки Apollo 11 необычайно высокого качества изображения.

То, что последовало дальше, превратило забытую коробку с остатками пленки в одну из самых обсуждаемых вещей, связанных с космосом, за последнее время.

Рекордная продажа к юбилею

20 июля 2019 года Sotheby's выставил три бобины на аукцион в Нью-Йорке – дата была выбрана намеренно, поскольку она отмечала 50-летие того, как Армстронг и Олдрин ступили на поверхность Луны.

Три участника торгов, онлайн и по телефону, боролись за этот лот, который в итоге был продан за сумму более чем в восемь тысяч раз превышающую то, что Джордж заплатил за всю партию из 1150 бобин в 1976 году. Более поздний пресс-релиз Sotheby's, выпущенный к последующей продаже позднее в том же году, сообщил, что записи принесли 1,82 миллиона долларов (около 81 миллиона гривен) на предыдущем аукционе, сделав их главной сделкой той годовой распродажи, посвященной космическим исследованиям.

Победивший участник торгов так и не был раскрыт, что лишь добавило загадочности вокруг суммы продажи по сравнению с изначальными 217,77 доллара, которые Джордж заплатил за всю партию.

Эта история – редкое напоминание о том, как даже самые тщательные институциональные архивы, такие как архив NASA, могут потерять след материала, который впоследствии оказывается незаменимым.

Она также демонстрирует, насколько мало ценность предмета может зависеть от его местонахождения, учитывая, что один из важнейших визуальных документов самого знаменитого триумфа XX века десятилетиями хранился среди семейных вещей, смешавшись с бобинами, которые в противном случае были бы стёрты и полностью утеряны.

Тем не менее выживание пленок Джорджа сохранило редкую современную запись лунной прогулки Apollo 11, дающую гораздо более четкое представление о трансляции, чем деградировавшие телевизионные копии, которые видели зрители в 1969 году.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA оставило 57 экспериментов в космосе на 10 месяцев, а вернуло через 69.

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