Трамп призвал Украину прекратить удары по топливной инфраструктуре России

По словам Трампа, Украина создает дефицит дизеля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Такое заявление он сделал во время визита на Открытый чемпионат Ирландии по гольфу.

Трамп отметил, что украинские удары по российской топливной инфраструктуре привели к дефициту дизеля в РФ. Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом.

"Зеленский должен сделать одну вещь - перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком - это происходит из-за войны России и Украины", - сказал президент США.

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Цены на дизельное топливо в США установили новый исторический рекорд

Ранее Bloomberg писало, что цены на дизельное топливо в США впервые в истории превысили 6 долларов за галлон (70,6 грн за литр). В агентстве подчеркнули, что подорожание дизеля повышает риск дальнейшей инфляции в преддверии сезонного пика спроса на топливо.

Цена в 6 долларов стала средней по стране. Впрочем, в штате Калифорния стоимость дизельного топлива приближалась к 8 долларам за галлон (94,2 грн за литр).

Также в агентстве добавили, что стремительный рост цен на дизельное топливо представляет особую проблему для Республиканской партии президента Дональда Трампа, ведь до промежуточных выборов осталось чуть менее двух месяцев. Этот вопрос может сыграть решающую роль в штате Мэн, где доля домохозяйств, использующих для отопления мазут (или печное топливо), является самой высокой в стране, а также в таких аграрных штатах, как Огайо, Канзас и Айова.

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