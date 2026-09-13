София Давыденко

Проект уже получил официальное одобрение правительства Испании.

Гражданин США Джейсон Ли Бекквит приобрел заброшенное испанское село Сальто-де-Кастро в провинции Самора за 310 тысяч евро, намереваясь превратить его в туристическо-жилой комплекс. Об этом сообщает издание El País.

Село Сальто-де-Кастро было основано в 1946 году энергетической компанией Iberdrola как жильё для работников местной ГЭС и их семей. Когда же в 1989 году отсюда выехали последние жители и закрылся пост Гражданской гвардии, поселение опустело, постепенно разрушаясь под воздействием времени и действий вандалов.

С тех пор село неоднократно переходило из рук в руки. В 2000 году его выкупило частное лицо, а в 2022-м за 300 тысяч евро приобрёл предприниматель из Толедо, однако уже через год его компания свернула проект восстановления. Заброшенное село снова выставили на продажу – пока им не заинтересовался покупатель из США.

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Бекквит признаётся, что влюбился в этот регион, называет его "раем" и вместе с женой уже поселился неподалёку, планируя со временем переехать непосредственно в Сальто-де-Кастро.

"Мы только что сделали огромный шаг вперёд", – написал американец в Instagram, сообщив об официальном одобрении проекта Министерством промышленности и туризма Испании.

По словам предпринимателя, он планирует восстановить 44 дома, школу, церковь, бар и бывшие казармы Гражданской гвардии. Начальный этап работ охватит главный корпус с гостиничными номерами, ресторан, стойку регистрации, бассейн, а также зоны отдыха с мангалами и барбекю. Старинную церковь новый владелец мечтает превратить в пространство для особых событий.

"Это будет место, которым смогут наслаждаться все, независимо от бюджета", – уверяет он.

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Общая стоимость ревитализации села может достичь шести миллионов евро. Бекквит активно ищет международных инвесторов, а также рассчитывает на субсидии от испанского правительства и Евросоюза.

Впрочем, отношение к проекту неоднозначное. Если мэр соседней Фонфрии и бывшие жители села поддерживают идею с энтузиазмом, то экологи обеспокоены влиянием будущего строительства на природный парк Аррибес-дель-Дуэро, признанный ЮНЕСКО и включённый в сеть Natura 2000. Как отмечают испанские журналисты, будущее Сальто-де-Кастро будет зависеть от баланса между сохранением окружающей среды, экономической целесообразностью и туристическим планированием.

Земля за гроши

Испания уже не впервые привлекает желающих поселиться в глубинке за копейки. Местные власти одной из общин, расположенной в двух часах езды от Мадрида, предлагали участки практически даром, чтобы остановить отток населения из вымирающей деревни. В то же время на покупателей налагается ряд строгих обязательств.

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