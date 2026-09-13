Зеленский ввел санкции против Мендель: бывшая пресс-секретарь прокомментировала это решение

В санкционный список вошли 10 граждан России и Украины, которые распространяют дезинформацию и пропаганду и поддерживают российскую агрессию против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Об этом говорится в его указе, опубликованном в воскресенье, 13 сентября, на сайте Офиса президента.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против ряда лиц, а также судов, относящихся к теневому флоту РФ, предприятий и лиц из системы "Ростеха".

В санкционный список вошли 10 граждан России и Украины, которые распространяют дезинформацию и пропаганду и поддерживают российскую агрессию против Украины. Среди пропагандистов указана и бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, гражданка Украины, 3 сентября 1986 года рождения.

Видео дня

Мендель уже отреагировала на решение президента Украины о введении против неё санкций на своей странице в Facebook.

"За несколько дней до моего выступления в Европарламенте Владимир Зеленский, мой бывший начальник, ввел против меня санкции. Санкции против граждан Украины являются антиконституционными, как и многие другие решения Зеленского", – написала Мендель.

Она подчеркнула, что Зеленский применяет санкции "против всех, кто выступает за мир в Украине", и добавила, что "Украине нужен мир, а не очередная диктатура".

"Я знала, что готовится "государственная измена" из-за моего интервью с Такером Карлсоном, и догадывалась о возможности санкций. Это не меняет моей позиции, как и позиции миллионов украинцев. Чтобы выжить, Украине нужен мир, а не очередная диктатура, даже если это диктатура Зеленского", – считает она.

Юлия Мендель была пресс-секретарём Зеленского с 3 июня 2019 года по 9 июля 2021 года. После увольнения с должности она делала ряд противоречивых заявлений в адрес президента и его команды.

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на то, что трехсторонняя встреча по поводу войны в Украине состоится "в обозримой перспективе". При этом помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что наследный принц Абу-Даби подтвердил Владимиру Путину готовность Объединенных Арабских Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине. Ушаков отметил, что для российской стороны переговорная площадка в ОАЭ является "вполне приемлемой".

Также мы писали, что Зеленский заверил, что готов приехать и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, если его пригласят на саммит G20 в Майами. Зеленский подчеркнул, что им нужно "встретиться, поговорить и принять решение". При этом он добавил, что не будет иметь значения то, что именно он скажет президенту РФ. Зеленский пояснил, что важным будет только результат.

Вас также могут заинтересовать новости: