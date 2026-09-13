Борис Джонсон прокомментировал удар по поезду возле польской границы

Британский политик призвал передать уже наконец Украине замороженные активы РФ.

Европа, и в частности Великобритания, должны передать Украине замороженные российские активы, чтобы положить конец российской вооруженной агрессии. Об этом написал в соцсети X бывший глава британского правительства Борис Джонсон после того, как российский дрон атаковал поезд "Укрзализныци", недалеко от которого находился политик.

"Я не знаю, какая извращенная логика побудила Путина взорвать неподвижный украинский локомотив на польской границе сегодня утром. То, что мы можем сказать наверняка, – это то, что украинцы сталкиваются с подобными нападениями каждый день", – написал он.

Джонсон выразил возмущение тем, что Украина получает слишком мало средств ПВО от западных партнеров. Также он призвал передать Украине 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии, или хотя бы те 10 миллиардов фунтов, которые находятся в Лондоне.

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"Украинцы победят – это стало ясно за последние три дня в их замечательной стране. Но мы гораздо быстрее покончим с этой ужасной войной, если все мы отнесемся к этому серьезно и предоставим им то, в чем они нуждаются и что заслуживают", – добавил политик.

Российский удар по поезду с Джонсоном

Как писал УНИАН, прошлой ночью Россия нанесла массированный удар по Украине, поразив, в частности, АЗС возле пункта пропуска на границе с Польшей в Волынской области, а также пассажирский поезд, находившийся в 2 км от польской границы в том же регионе.

Впоследствии стало известно, что под российский удар едва не попал спецпоезд с Борисом Джонсоном и советниками европейских правительств. Среди них был советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер, который возвращался с конференции YES в Киеве, где обсуждались возможные мирные переговоры с Россией. К счастью, пассажиров успели эвакуировать, поэтому иностранные гости отделались лишь испугом.

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