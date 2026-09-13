Традиционно во всем происходящем у российского руководства виновна Украина.

Россия бьет "по всему по всему подряд" в Украине, но виновны в этом сами украинцы. Такое заявление сделал спикер президента РФ Дмитрий Песков в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

"Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры", - сказал он.

Российские СМИ не приводят полный контекст этой фразы, но, вероятно, это отсылка к заявлению Владимира Путина от 22 августа, в котором диктатор обивинил Украину в эскалации войны из-за ударов по российским маркетплейсам.

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"Киевский режим поставил цель нанести ущерб нашей экономике. И что он сделал? Сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, ждите ответных мер, которые ударят по самым чувствительным для вас секторам экономики", – заявил Путин в комментарии все тому же Павлу Зарубину.

Российские удары по Украине

Как писал УНИАН, в последние месяцы Россия резко нарастила выпуск дешевых средств поражения вроде ракет "Бандероль" и реактивных версий "Шахедов", которые трудно перехватывать мобильными группами ПВО. В результате у России появилась возможность относительно дешево терроризировать украинский тыл.

После этого россияне резко увеличили количество ударов буквально по всему подряд в украинском тылу - от жилых многоэтажек до склада детских игрушек - явно пытаясь показать, что это ответ на удары по Wildberries, а не результат появления большего количества ударных средств., которые в ином случае все равно полетели бы в другие гражданские цели, например, электростанции.

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