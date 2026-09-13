Россия нанесла массированный удар по Одессе: десятки людей ранены

В результате ударов возникли масштабные пожары, повреждены жилые дома и автомобильный сервисный центр.

В воскресенье, 13 сентября, российская оккупационная армия атаковала Одессу и пригороды управляемыми авиационными бомбами, "Бандеролями" и "Шахедами" – в областном центре 24 человека получили ранения, среди них – дети.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области, в результате вражеских ударов по Одессе и области повреждены многоэтажные жилые дома, складские и хозяйственные сооружения, автомобильный сервисный центр. В одном из жилых домов повреждены фасад и остекление, разрушены квартиры; по другому адресу – еще 4 жилых дома, где возникло незначительное возгорание, которое уже ликвидировано.

Также уточняется, что в результате ударов возникли масштабные пожары в складских помещениях.

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"По предварительной информации, пострадали 24 человека, из них 2 ребенка", – говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий вражеской атаки были задействованы более 120 пожарных.

По данным спасателей, из 24 человек 12 (10 взрослых и двое детей) пострадали в многоквартирном жилом доме на ул. Овидиопольская дорога (Хаджибейский район города).

В соцсетях очевидцы сообщают, что на Киевской трассе поврежден "Мерседес-центр".

По данным мэрии, 13 сентября из-за российской атаки повреждения есть во всех районах города. В частности, в Приморском районе повреждены 11 домов, выбиты почти тысяча окон. В Киевском районе разрушения получили 8 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных и 1 социальное учреждение, в Хаджибейском - повреждено 27 зданий, в Пересыпском - дома частного сектора. Обследование продолжается, масштаб разрушений уточняется.

Российские удары по Одессе

Как писал УНИАН, ночью россияне нанесли по Одесской области комбинированный ракетно-дроновый удар – в областном центре поврежден многоэтажный жилой комплекс "Манхэттен", поражены склады, гражданская инфраструктура и т. д. Утром атака продолжалась – сообщалось, что повреждены верхние этажи многоэтажного жилого дома и частные домовладения. Возник пожар и на территории Ботанического сада, повреждены склады и детский санаторий. Ранее сообщалось о 20 раненых, в том числе о мальчике 2010 года рождения и девочках 2017 года рождения.

Накануне, 12 сентября, в Одессе был нанесен удар по 25-этажному жилому комплексу "Перлина", расположенному в районе Аркадии – горели квартиры с 21-го по 23-й этаж. Пострадало почти три десятка человек, в том числе – младенец. Два человека погибли.

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