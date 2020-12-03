Также «Укрзализныця» планирует внедрить возможность оформления групповых поездок онлайн.

Акционерная компания "Укрзализныця" создала специальный центр обслуживания клиентов, которые заказывают групповые перевозки и другие услуги.

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Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и.о. члена правления, директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского.

"Укрзализныця" становится более удобной для клиентов, которые заказывают групповые перевозки и другие услуги. Если раньше им с кипой бумаги приходилось идти в железнодорожные кассы и оформлять там билеты, то теперь имеем специальное помещение, где можно это сделать удобно и быстро", - цитирует пресс-служба его слова.

Планируется, что центр обслуживания пассажиров прежде всего будет обслуживать клиентов, которые делают групповые заказы на пассажирские перевозки, заказывают вагон-салон, дополнительный вагон или поезд.

"Это могут быть и туристические компании, и частные лица, которые организуют групповые перевозки", - сказано в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что, кроме классических пассажирских перевозок, в центре можно заказать вагон-автомобилевоз, багажный вагон, автомобильный трансфер, экскурсионное обслуживание, питание в поездах (салонах-вагонах, туристических поездах), организацию сформированных туристических пакетов и прочее.

Согласно сообщению, центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00 и находится в помещении Южного вокзала станции Киев-Пассажирский (г. Киев, ул. Вокзальная, 1а).

Перцовский также сообщил, что "Укрзализныця" планирует внедрить возможность оформления групповых поездок онлайн.

Как сообщал УНИАН

Компания "Укрзализныця" планирует перевозить поездами не менее 50% внутренних туристов.

Транспортные предприятия Украины в январе-октябре 2020 года сократили перевозку пассажиров – на 39,8%, до 2,13 миллиарда человек. В частности, перевозка пассажиров железнодорожным транспортом сократилась на 55,9% - до 57,5 миллиона пассажиров.

Справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта.

По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец