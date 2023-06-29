Компания назначает ряд дополнительных рейсов по дефицитным маршрутам.

АО "Укрзализныця" из-за планового ремонта пути на участке Делятин-Надворная с 17 июля закрывает Раховское направление.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, ремонт позволит в будущем гарантировать на маршруте более безопасное и быстрое движение. Между тем поезда, обычно следующие до Рахова, будут идти до Ивано-Франковска с 17 по 27 июля. Отмечается, что ограничения касаются только рабочих дней, а в выходные поезда будут курсировать до и из Рахова стандартным образом.

В пресс-службе также отметили, что уже работают над назначением ежедневных "горных шаттлов" из Львова в Ворохту (через Яремче и Татаров-Буковель) комфортабельными поездами ДПКр-3.

Видео дня

"Это дизельные поезда нового поколения с местами для сидения и кондиционированием во всех вагонах первого и второго класса. Рейсы из Львова и обратно с гор будут выполняться ежедневно, поэтому можете бронировать свое путешествие во Львов или Ивано-Франковск уже сейчас", - добавили в УЗ.

Кроме того, на время ремонтных работ в горах (и в придачу – на участке Деражня-Комаровцы) с 18 июля дополнительно назначается рейс №255/256 еще одним дефицитным направлением: Киев-Черновцы. Таким образом, пока вагоны поезда №55/56 не смогут проехать до Рахова, с 16 по 27 июля они же будут соединять столицу с Буковиной.

Также до максимально популярного в этом сезоне Ивано-Франковска будет курсировать еще один дополнительный поезд: №226 Запорожье-Ивано-Франковск. Пока тестово в одну дату – 12 июля из Запорожья, 13 июля из Ивано-Франковска.

"Укрзализныця" и перекрытие движения

4 декабря 2022 года стало известно о том, что в Одесской области на неделю закроют движение из-за железнодорожный переезд на дороге на Бухарест. Движение было остановлено с вечера 6 декабря до утра 12 декабря из-за аварийно-ремонтных работ. Движение закрыли для всех видов транспорта на дороге М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест), возле пгт Сарата.

27 июня 2023 года стало известно о том, что на юге Одесской области на двое суток перекроют железнодорожный переезд. Речь идет о перекрытии движения на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-15, в городе Измаил. С 08:00 28 июня до 20: 00 30 июня на дороге Одесса – Рени (на румынский город Бухарест) выполняются аварийно-ремонтные работы на железнодорожном переезде.

Вас также могут заинтересовать новости: