Движение будет остановлено с вечера 6 декабря до утра 12 декабря из-за аварийно-ремонтных работ.

В Одесской области почти на неделю будет закрыто движение через железнодорожный переезд на автодороге на Бухарест (Румыния).

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Отмечается, что движение будет остановлено 6 декабря с 23:00 до утра (05:00) 12 декабря.

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Движение закроют для всех видов транспорта на дороге М-15 Одесса – Рени (на г.Бухарест), возле пгт Сарата.

"Учитывая большое количество жалоб относительно пробок, состояния покрытия на железнодорожном переезде, АО "Укрзализныця" будет проводить аварийно-ремонтные работы. Цель работ - ликвидировать аварийную ситуацию, которая произошла на переезде возле пгт Сарата, путем поднятия путей, выровняет продольный профиль участка переезда и позволит транспорта с большей скоростью пересекать указанный участок", - говорится в сообщении.

Также будет проведен ремонт покрытия на переезде на подходах к нему.

"На время проведения работ объезд будет осуществляться через дорогу местного значения О162235 и территориального значения Т-16-43, по маршруту сек. Ярославка и с. Кулевча в обоих направлениях (на города Измаил и Одесса)", - сообщили в службе.

Отмечается, что именно этот маршрут объезда - самый короткий и имеет удовлетворительное состояние дорожного покрытия.

Силами патрульной полиции будет оказана помощь в местах объездов, для дополнительного информирования и перенаправления движения транспортного потока.

Участники дорожного движения будут проинформированы о маршруте объезда с помощью дорожных знаков.

Также дорожники обнародовали схему объезда железнодорожного переезда.

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