Участок дороги на Бухарест перекроют 28 июня.

На юге Одесской области на двое суток перекроют железнодорожный переезд. Речь идет о перекрытии движения на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-15, в городе Измаил.

Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, с 08:00 среды, 28 июня, до 20:00 пятницы, 30 июня, на дороге Одесса – Рени (на румынский город Бухарест) будут выполняться аварийно-ремонтные работы на железнодорожном переезде.

"Для выполнения полного комплекса работ, движение на данном участке дороги будет перекрыто полностью на двое суток. Аварийно-ремонтные работы выполняет АО "Укрзализныця", - рассказали в ведомстве.

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На время проведения работ, объезд будет осуществляться по дорогам территориального значения Т-16-06 и Т-16-31 по маршруту село Кирнички, город Болград и село Криничное в обоих направлениях ( на Измаил и на Одессу).

Силами патрульной полиции будет оказана помощь в местах объездов, для дополнительного информирования и перенаправления движения транспортного потока.

Также отмечается, что схема объезда железнодорожного переезда, прилагаемая специалистами, касается большегрузных транспортных средств. В то же время, легковые автомобили могут объехать перекрытый участок через Измаил.

Перекрытие движения в Одесской области

4 декабря 2022 года стало известно о том, что в Одесской области на неделю закроют движение через железнодорожный переезд на дороге на Бухарест. Движение было остановлено с вечера 6 декабря до утра 12 декабря из-за аварийно-ремонтных работ.

Движение закрыли для всех видов транспорта на дороге М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест), возле пгт Сарата.

"Учитывая большое количество жалоб относительно пробок, состояния покрытия на железнодорожном переезде, АО "Укрзализныця" будет проводить аварийно-ремонтные работы. Цель работ - ликвидировать аварийную ситуацию, которая произошла на переезде возле пгт Сарата, путем поднятия путей, что выровняет продольный профиль участка переезда и позволит транспорту с большей скоростью пересекать указанный участок", - говорилось в сообщении.

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