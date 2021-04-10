"Укрзализныця" с воскресенья, 11 апреля, возобновляет полноценное курсирование поездов в Закарпатскую область.
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"Укрзализныця с 11 апреля возобновляет полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область", - указано в сообщении пресс-службы УЗ.
Отметим, что с 11 апреля эти поезда едут в область и только с 12-14 апреля - из Закарпатья.
Речь идет о следующих маршрутах:
- №45/46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля - из Ужгорода);
- №81/82 Ужгород-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Ужгорода);
- №357/358 Киев-Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Рахова);
- №17/18 Харьков-Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля - из Ужгорода);
- №15/16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля - из Рахова);
- №4/3 Запорожье-Ужгород (с 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля - из Ужгорода);
- №107/108 Одесса-Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля - из Ужгорода);
- №13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - из Солотвино и Чопа);
- №134/133 Николаев-Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля - из Рахова);
- №26/25 Одесса-Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля - из Рахова).
Отмечается, что продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет возобновлена 10 апреля с 18:00.
Карантин в Закарпатской области: что известно
- Сегодня в Закарпатской области отменили действие "красной" зоны карантина. Решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Кроме того, ситуация с коронавирусом улучшилась в Ивано-Франковске. Этот регион вышел из "красной" зоны карантина.
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