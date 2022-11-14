По его словам, сейчас нужно понять, насколько изменится ситуация с безопасностью, ведь ранее Николаев российские оккупанты обстреливали из-под Херсона.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич пока не советует жителям возвращаться в город на фоне освобождения Херсона. Он заявил, что жизнь Николаева после освобождения Херсона из-под российской оккупации не изменилась.

"На сегодняшний день я продолжаю говорить николаевцам о том, чтобы они пока не возвращались в Николаев. Во-первых, из-за отсутствия воды. Во-вторых, из-за возможных обстрелов", - сказал Сенкевич во время онлайн-брифинга.

По его словам, нужно понять, насколько изменится ситуация безопасности, потому что ранее Николаев российские оккупанты обстреливали из-под Херсона. Он отметил, что ожидает возможных атак оккупантов на объекты критической инфраструктуры.

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"Николаев обстреливался очень активно за все время войны. В последние две недели эти обстрелы уменьшились", - заявил он и добавил, что последний раз город обстреливали три дня назад, когда погибло семь человек после обвала пятиэтажного здания.

Сенкевич отметил, что с тех пор можно услышать взрывы на окраине города, но в самом Николаеве их нет.

"Это связано с тем, что нас обстреливали из-под Херсона, из ракетных комплексов С-300. Сейчас, я так понимаю, что они (оккупанты) перебросили их на левый берег и там разворачивают новую оборону и новые места для нападения, поэтому сейчас у нас пока тихо", - пояснил мэр.

Отдельно он отметил, что сегодня в городе не работают крупные и средние предприятия.

"Главное сегодня – это не предприятия, не их здания, а люди, которые на них работают. И если руководители этих предприятий готовы гарантировать своим людям безопасность, то они могут возвращаться. Если нет, то, собственно, запускаться еще, по моему мнению, рано. Эйфория от освобождения Херсона на самом деле есть. Но давайте посмотрим в ближайшее время, каким образом будут развиваться военные события на фронте, и тогда будем понимать относительно того, как дальше действовать", - сказал Сенкевич.

А руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона сообщила, что "абсолютное исключение угрозы еще невозможно, поскольку остаются те же географические особенности области, которые еще не освобождены, там идет работа, расслабляться еще нельзя, хотя уже передохнуть временем николаевцам удается".

Ситуация на юге Украины

11 ноября начальник Николаевской военной администрации Виталий Ким заявил, что вся Николаевская область освобождена (кроме Кинбурнской косы).

10 ноября стало известно, что защитники Украины взяли под контроль Снегиревку. Нардеп Роман Костенко говорил, что это последний город, который находился под контролем рашистов в Николаевской области.

Президент Зеленский совершил визит на юг, в частности в деоккупированный Херсон.