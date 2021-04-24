Также с 29 апреля по 15 мая с целью изучения спроса и популярности среди пассажиров будет запущен анонсированный экспресс-поезд Харьков - Днепр - Харьков.

Акционерная компания "Укрзализныця" восстанавливает сообщение Харькова с Днепром, Ривненской области и Волыни с Херсоном и Николаевом, а Мариуполя с Одессой.

Читайте такжеУкрзализныця возобновляет полноценное сообщение с Закарпатьем: перечень маршрутовОб этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Уже с 29 апреля по 15 мая с целью изучения спроса и популярности среди пассажиров Укрзализныця запустит анонсированный экспресс Харьков - Днепр - Харьков", - говорится в сообщении.

В частности, поезд №793/794 Харьков - Днепр - Харьков из Харькова будет отправляться в 6:51, время прибытия - 10:30. Из Днепра поезд будет выезжать в 18:33, время прибытия - 22:16.

Поезд №795/796 Днепр - Харьков - Днепр будет курсировать в противоположном направлении: из Днепра будет отправляться в Харьков в 6:23, а возвращаться из Харькова в Днепр в 18:31.

Как заявили в «Укразализныце», удобные утренние и вечерние маршруты продолжительностью 3,5 часа будут соединять два города-миллионника и позволят жителям Лозовой, Павлограда и города Синельниково удобно и безопасно добраться до областных центров.

Кроме того, с 14 мая для жителей Волыни и Полесья назначен новый летний поезд Ковель - Николаев через Луцк, Ривне, Кривой Рог, Херсон. Отправление из Ковеля в 10:14, из Николаева в 14:34.

Также с 15 мая будет восстановлен маршрут №141/142 Мариуполь - Одесса. Он будет курсировать через день: из Мариуполя - с 15 мая, а из Одессы - с 16 мая.

При этом поезд №148/147 Одесса - Киев с 27 мая будет курсировать ежедневно.

Дополнительные поезда на майские праздники

«Укрзализныця» на майские праздники назначит дополнительные рейсы 5 поездов. Отмечается, что на праздники назначены рейсы поездов: №29/30 Киев - Ужгород, №251/252 Харьков - Николаев, №774/773 Киев - Шостка, №781/782 Черкассы - Киев и №137/138 Хмельницкий - Лисичанск.

Ранее в. о. председателя правления компании Иван Юрик сообщил, что УЗ на майские праздники запустит 11 дополнительных поездов в Закарпатскую область.

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Автор: Виталий Саенко