"Русский, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить", - говорят в "УЗ".

"Укрзализныця" добивается прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

"Укрзализныця" обратилась ко всем странам Европы и Азии с призывом остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций со страной-агрессором — Российской Федерацией. Соответствующее обращение разослано в администрации всех железных дорог, осуществляющих перевозки из рф. ... Также призываем прекратить любое взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций", - говорится в сообщении.

В "УЗ" отмечают, что россияне должны потерять возможность не только пользоваться авиаперевозками, но и ездить поездами.

Обращаясь к работникам РЖД, "УЗ" акцентирует:

"Проводник, составитель поездов, диспетчер, машинист РЖД, который выполняет преступные приказы и везет танки, военную технику и оккупантов в коридоры Украины, ты больше никогда не будешь носить почетное звание железнодорожник — ты убийца. Своими действиями ты убиваешь мирное население и совершаешь геноцид над украинским народом".

Перевозчик отмечает, что работники "УЗ" делают то, что россияне не могут даже представить - работают под выстрелами и взрывами.

"Мы работаем так уже пятый день и дальше будем работать, пока не победим! У украинских железнодорожников железные нервы и не только... А ты, россия, дырявая, как твои вагоны! Весь мир гордится нами, украинцы! Весь мир презирает вас, русские оккупанты!", - отмечают в "УЗ".