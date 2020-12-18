Компания провела выставку, в ходе которой украинцы могли внести свои предложения по поводу того, какими должны быть новые пассажирские вагоны.

"Укрзализныця" в 2021 году намерена закупить новые вагоны на деньги, выделяемые из госбюджета.

Руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко на своей странице в Facebook рассказал, что компания собрала уже несколько пожеланий для новых вагонов.

Читайте такжеГлава "Укрзализныци" рассказал о VIP-вагонах, над которыми смеялась сетьВ четверг, 17 декабря, в Киеве компания провела выставку, в ходе которой украинцы могли внести свои предложения по поводу того, какими должны быть новые пассажирские вагоны.

Теперь "Укрзализныця" проведет анализ и будет определяться с техническим заданием.

Что нового в вагонах

Раздельное кондиционирование в каждом купе.

USB-зарядки и розетки у каждого места.

4 режима освещения в сочетании с управляемым светом для чтения,

Табло занятости туалетов на панели управления над дверью купе.

Также еще не решены вопросы касательно вендинговых аппаратов (автоматы с едой), ковров, отсеков для перевозки велосипедов, емкости для багажа под сиденьем и одноразовой постели.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Хронология событий

В октябре глава компании Владимир Жмак сообщил, что «Укрзализныця» в 2021 году планирует инвестировать в инфраструктуру, локомотивы, грузовые вагоны и пассажирские перевозки более 26 млрд грн.

По словам Жмака, компания «Укрзализныця» ожидает завершить 2020 год с убытком в размере 12-14 млрд грн.

В январе-июне компания получила 8,79 млрд грн убытков, в то время как в первом полугодии прошлого года получила 1 млрд грн прибыли.

2 декабря «Укрзализныця» сообщила о том, что в 2021 году планирует увеличить инвестиции в обновление, капитальный ремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры в 2 раза по сравнению с 2020 годом – до 27,2 млрд грн.

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Автор: УНИАН