От реализации первой партии непрофильных активов УЗ планирует получить не менее 13 млн грн.

"Укрзализныця" начала продажу непрофильных активов, первый аукцион состоится в электронной системе "Prozorro.Продажи" 27 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ на своей странице в Facebook.

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"Впервые в истории компания выставляет на аукцион здания, которые не являются профильными. Сегодня на кону 5 лотов: нежилые помещения, магазины, спиртохранилище", - говорится в сообщении.

Зазначаєтся, что от реализации первой партии непрофильных активов УЗ планирует получить не менее 13 млн грн. В целом до конца года компания планирует получить от реализации непрофильных активов минимум полмиллиарда гривен.

"5 октября планируем начать продажу еще 4 лотов, куда входят два помещения аптеки, подвальное помещение, нежилое помещение и магазин. О результатах первого аукциона мы сообщим дополнительно", - отметила пресс-служба.

"Укрзализныця": что необходимо знать

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

В мае 2021 года "Укрзализныця" определила 182 непрофильных актива для продажи.

Автор: Екатерина Жирий