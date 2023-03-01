Конструкции уже прибыли в Украину.

Украина получила партию временных мостов от Швеции. Конструкции уже прибыли в Украину. Их оперативно разгружают, чтобы отправить на необходимую локацию.

Как сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины, кроме Швеции, конструкции для возведения временных переправ Украине уже передали Чехия, Франция и Норвегия.

"Королевство Швеция передало Агентству восстановления и развития инфраструктуры 4 катера, которые можно использовать как понтонные переправы. Также переданы 14 секций понтонов, которые можно комбинировать в переправы разной длины", - говорится в сообщении.

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"В условиях российской агрессии временные мосты - это быстрый и эффективный способ восстановить транспортное сообщение освобожденных регионов с остальной страной", - отмечает министерство.

Минифраструктуры сообщает, что с начала полномасштабного вторжения РФ на государственных дорогах Украины разрушены 153 моста и путепровода. Благодаря работе дорожников и международной поддержке восстановлен проезд 80 временными переправами.

"С начала полномасштабного вторжения Королевство Швеция системно поддерживает Украину. Стоимость только гуманитарной и гражданской помощи с февраля 2022 года составляет 379 миллиона евро. Среди стратегически важного - средства для налаживания транспортного сообщения на деоккупированных территориях", - добавили в министерстве.

Война в Украине и позиция Швеции

Швеция выделила дополнительные 520 млн крон на поддержку Украины. Эта поддержка будет распределена на гуманитарные нужды (220 млн крон) и энергетический фонд для Украины (300 млн крон).

7 августа 2022 годаа Швеция заявила о том, что присоединится к британской программе обучения украинских солдат.

В январе 2023 года Швецией были анонсированы поставки в Украину самоходных гаубиц, а в феврале – шведских танков.

23 февраля 2023 года Швеция заявила о том, что готова отдать Украине часть своих танков Leopard-2.

24 февраля 2023 года Швеция сообщила о том, что передаст Украине зенитные установки IRIS-T и Hawk в одном пакете с танками.

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