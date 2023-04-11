Мост соединяет между собой населенные пункты Виноградовка, Ингулка и Костичи.

На Николаевщине восстановили еще один мост, который был разрушен оккупантами-в селе Виноградовка. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Он отметил, что мост сочетает между собой населенные пункты Виноградовка, Ингулка и Костичи. Его протяженность 12 м, а ширина - 4,4 м. К этому времени уже обустроены и подъезды к мосту, добавил Ким.

Восстановление мостов в Украине - детали

23 ноября 2022 года Ким сообщил, что в Николаевской области необходимо восстановить более 13,5 тыс. объектов, разрушенных и поврежденных в результате агрессии РФ.

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В то время "Укравтодор" занимался восстановлением шести разрушенных в области мостов.

15 марта на Николаевщине открыли два восстановленных моста, разрушенных российскими оккупантами. Один мост через реку Ингул в Воскресенской громаде и другой через реку Ингулец в Снигиревской громаде.

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что мост через реку Ингулец в Баштанском районе Николаевской области - уже восьмой мост, который восстановили за средства доноров UNITED24, и пятый на деоккупированной Николаевщине.

10 апреля, дорожники открыли движение транспорта мостом через реку Десна в Черниговской области, благодаря чему восстановлено прямое сообщение Чернигов-Киев.