Поезда задерживаются на срок от 40 минут до трех часов.

В Украине задерживается движение 9 поездов в результате ночных российских обстрелов. Об этом сообщает акционерное общество "Украинская железная дорога" в Telegram.

В частности, в результате ночных обстрелов Украины задерживается ряд поездов:

351/352 Киев-Пассажирский — Кишинев +3:00

77/78 Одесса — Ковель +2:44

53/54 Перемышль — Киев-Пас. +1:57

109/110 Херсон — Львов +1:26

257/258 Чернигов — Ивано-Франковск +1:10

259/260 Сумы — Ивано-Франковск +1:10

59/60 Чоп — Киев-Пас. +0:45

357/358 Ворохта — Киев-Пас. +0:45

105/106 Одесса — Киев-Пас. +0:41

"Сейчас движение по всем участкам открыто, все поезда следуют по собственному маршруту под четким контролем", - говорится в сообщении.

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Атака по Украине сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ночью атаковали юг Украины дронами-камикадзе "шахед". Воздушная тревога из-за этого была объявлена в трех областях: Николаевской, Одесской и Херсонской.

Также воздушную тревогу объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

В Винницкой области несколько раз раздались звуки взрывов. Есть попадание в объект инфраструктуры.

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