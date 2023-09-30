В Украине задерживается движение 9 поездов в результате ночных российских обстрелов. Об этом сообщает акционерное общество "Украинская железная дорога" в Telegram.
В частности, в результате ночных обстрелов Украины задерживается ряд поездов:
- 351/352 Киев-Пассажирский — Кишинев +3:00
- 77/78 Одесса — Ковель +2:44
- 53/54 Перемышль — Киев-Пас. +1:57
- 109/110 Херсон — Львов +1:26
- 257/258 Чернигов — Ивано-Франковск +1:10
- 259/260 Сумы — Ивано-Франковск +1:10
- 59/60 Чоп — Киев-Пас. +0:45
- 357/358 Ворохта — Киев-Пас. +0:45
- 105/106 Одесса — Киев-Пас. +0:41
"Сейчас движение по всем участкам открыто, все поезда следуют по собственному маршруту под четким контролем", - говорится в сообщении.
Атака по Украине сегодня - что известно
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты ночью атаковали юг Украины дронами-камикадзе "шахед". Воздушная тревога из-за этого была объявлена в трех областях: Николаевской, Одесской и Херсонской.
Также воздушную тревогу объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.
В Винницкой области несколько раз раздались звуки взрывов. Есть попадание в объект инфраструктуры.