Вместо повышения тарифов и увеличения нагрузки на бизнес, эксперты рядят УЗ решить накопившиеся за многие годы проблемы.

Государственный монополист "Укрзализныця" вернулась к идее увеличения стоимости железнодорожных грузоперевозок - на этот раз в виде так называемой унификации (гармонизации) тарифов. В Кабмине согласовывают проект документа, предусматривающий увеличение стоимости перевозок стройматериалов на 52%, руды и угля - на 7%, возврата пустых вагонов - на 67%. Однако такая "уравниловка" не соответствует принципам европейского тарифообразования, пишет GMK Center.

"Унификация" тарифов на грузоперевозки "Укрзализныци" - это установление одинаковых тарифов для всех видов грузов, независимо от технологии и стоимости перевозки. У такого подхода отсутствует экономическое обоснование, поскольку у каждой услуги есть своя себестоимость, и она не может быть одинаковой для всех. Простое сравнение двух самых массовых грузов - руды и зерна - показывает это наглядно. Для перевозки руды нужно гораздо меньше инфраструктуры УЗ, чем для зерновых в сборных поездах. По оценке ФРТУ, при сопоставимых годовых объемах перевозки, для обеспечения вывоза руды необходимо в 22 раза меньше железнодорожных станций и в 5 раз меньше протяженности путей. Кроме того, для вывоза зерна необходима работа 20 сортировочных станций с сотнями маневровых локомотивов, тогда как для перевозки руды сортировочные станции не нужны вообще", - указывают аналитики издания.

Поэтому имеет смысл разделить комплексную услугу перевозки на отдельные услуги - например, формирование поезда на станции погрузки, использование малодеятельной инфраструктуры, перевозка локомотивом в зависимости от веса поезда. Ведь затраты на перевозку тонны груза в поезде, в котором отдельный локомотив тянет один вагон, будут в разы отличаться от перевозки в поезде, где локомотив тянет 50 вагонов, говорят опрошенные изданием эксперты.

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"Укрзализныця" постоянно апеллирует к "рыночным условиям". Следовательно, она должна работать, исходя из экономически оправданных затрат на предоставление услуг. Потому что на рынке транспортных услуг клиенты платят экономически обоснованную цену именно за ту услугу, которую они потребляют. На рынке транспортных услуг клиенты не субсидируют перевозку других грузов. Именно это является базовым принципом тарифообразования в Европейском Союзе", - подчеркивают в GMK Center.

Вместо повышения тарифов и увеличения нагрузки на бизнес, эксперты советуют УЗ решить накопившиеся за многие годы проблемы: операционную неэффективность, коррупцию при закупках, кросс-субсидирование убыточных пассажирских перевозок, большую убыточную малодеятельную инфраструктуру.

"По мнению бизнеса, комплексная реформа тарифов на грузоперевозки должна предусматривать исключение из тарифа субсидирования убыточных пассажирских перевозок, устранение привязки к виду груза, вместо которой будет реализовано разделение тарифа на отдельные услуги, и реализацию принципа - потребитель платит за те услуги, которые потребляет. Бизнес имеет право голоса, потому что в результате "гармонизации" расходы грузоотправителей могут вырасти еще на 10-15%, в дополнение к рекордному повышению тарифов в июне 2022 года. Сегодня же грузовые тарифы "Укрзализныци", пересчитанные в долларах, уже на 25-60% превышают уровень 2019-2021 гг", - резюмируют в GMK Center.