Новый поезд популярного направления будет соединять Киев и Львов.

"Укрзализныця" планирует запустить онлайн продажа билетов на прямой поезд в Вену до конца 2023 года. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом рассказал член правления "Укрзализныци", руководитель пассажирского направления Александр Перцовский во время презентации нового графика движения поездов УЗ на следующий год.

"Чоп становится мощным хабом. Чоп-Вена - это поезд, который будет в нашем сообщении связан с Киевом и со Львовом", - сказал Перцовский.

По его словам, по состоянию на сегодня все предложение на Вену и Будапешт - это всего два вагона с 60 местами. При этом он отметил, что сообщение на Вену это третье-четвертое по популярности направление.

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"Здесь мы даем по крайней мере 100-150 мест и есть возможность их увеличивать", - сообщил Перцовский и добавил, что в новом поезде будет нормальный подвижной состав, который ранее курсировал из Австрии в Румынию.

Кроме того, в УЗ анонсировали запуск онлайн-продажи билетов на поезд в Вену.

"Мы до конца года надеемся будет онлайн продажа всех билетов: и этих, и билетов на прямой поезд", - сказал руководитель пассажирского направления уз.

"Укрзализныця" - последние новости

В ноябре "Укрзализныця" увеличила количество поездов с женскими купе. В общем, это, в частности: №81/82 Киев-Ужгород; №41/42 Днепр — Трускавец; №75/76 Киев — Кривой Рог; №15/16 Харьков — Ясиня; №17/18 Харьков — Ужгород; №29/30 Киев — Ужгород; №3/4 Запорожье — Ужгород; №26/236 Одесса — Рахов.

С 14 ноября Украинская железная дорога удлинила новый маршрут в Варшаву. Таким образом новый вариант маршрута позволил пассажирам начинать и завершать Варшавский маршрут в Черновцах.

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