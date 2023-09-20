Украинская железная дорога продолжает цифровизацию своих услуг.

"Укрзализныця" переводит сбор заявок на поездки групп от 10 человек полностью в электронный формат.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, это позволит создать централизованную очередь заявок, с помощью чего пассажир будет получать четкое понимание статуса своего заказа и не будет иметь необходимости лишний раз ехать в кассу.

Отмечается, что ранее, чтобы оформить групповые билеты, надо было дважды обращаться к кассам вокзалов: сначала для ручного заполнения заявления и предварительного резервирования, а затем чтобы осуществить оплату услуги.

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"Сейчас оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно, а кассу посетить только на финальном этапе получения билетов", - пояснили в УЗ.

В "Укрзализныце" также подчеркнули, что для более плавного привыкания к переходу в онлайн кассиры железной дороги в течение двух недель еще будут принимать заявки в исключительных случаях и помогать с переходом на сайт.

"Укрзализныця" - последние новости

18 сентября "Укрзализныця" предупредила, что из - за продолжения ремонтных работ на участке Надворная-Делятин в октябре и начале ноября, изменится маршрут курсирования ряда поездов. Данные ремонтные работы позволят железнодорожникам обеспечить качество перевозок пассажиров в направлении гор накануне зимнего периода перевозок.

19 сентября стало известно, что "Укрзализныця" продлевает курсирование нового поезда №119/120 Киев-Хелм в связи с положительным результатом эксперимента. Так, поезд отправился в свой первый рейс еще 3 сентября и стал уже третьим на суперпопулярном направлении Киев-Хелм.

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